Milano, attimi di tensione davanti alla stazione Centrale: ferito un militare

MILANO, 21 APRILE - Tensione sul piazzale davanti alla stazione Centrale di Milano. Un gruppo di giovani extracomunitari, che soggiornano abitualmente nei giardinetti, avrebbe tentato di aggredire i militari dell'operazione 'Strade sicure', reagendo in modo molto acceso ai controlli in corso da parte dei soldati. Nel tentativo di ristabilire la calma, uno dei militari è stato ferito a una mano da una bottigliata.

Per l’aggressione è stato fermato un africano di 25 anni, reo di essersi avvicinato con altri migranti ai militari, rivolgendo frasi minacciose e insulti e cercando di toccare la loro arma di ordinanza.

Alcuni testimoni hanno riferito dello stato di alterazione dei migranti che avrebbero anche sputato contro i militari. Per allontanarli è stato necessario l’intervento di una pattuglia di carabinieri. Il 25enne fermato, nonostante l’intervento delle forze dell’ordine, avrebbe però dato in escandescenze spaccando bottiglie per terra, fino a quando è stato immobilizzato e portato via.

Oltre al militare dell’operazione 'Strade sicure', è rimasto contuso, in modo lieve, anche un carabiniere.

Il consigliere della Lega del Municipio 2 Luca Lepore ha postato su Facebook il video dell’accaduto.

[foto: ilgiornale.it]

Antonella Sica