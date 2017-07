Milano, avvocatessa ferita a coltellate nello studio di via dei Pellegrini. Ãˆ grave

MILANO, 21 LUGLIO - Una donna di cinquantasette anni, avvocatessa, è stata accoltellata al collo e al petto nel suo studio di via del Pellegrini a Milano. L'allarme è stato lanciato da alcuni colleghi presenti in ufficio, e il 118 è arrivato pochi minuti dopo. Il movente dell'accaduto rimane ancora sconosciuto.

L'aggressore ancora non è stato trovato, ma la polizia sta cercando di capire chi sia stato l'ultimo cliente ricevuto dall'avvocatessa. Secondo alcune informazioni raccolte l'uomo avrebbe dovuto discutere di questioni condominiali e si sta cercando di capire se tra l'avvocatessa e l'aggressore ci siano stati degli attriti.

La donna è in gravi condizioni ed è stata trasportata con urgenza al Policlinico. Il personale dell'ambulanza ha disposto il codice rosso e appena giunta in ospedale è stata trasferita in sala operatoria.

Chiara Fossati

immagine da veneziatoday.it