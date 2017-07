Milano, bimba dimenticata in auto: salvata da polizia

MILANO, 6 LUGLIO - Una bimba di un anno dimenticata in auto dalla madre in un parcheggio della metropolitana a Milano è stata salvata grazie all'intervento di un passante e della polizia che ha sfondato un finestrino per tirarla fuori.

Sul posto è intervenuta la Polizia assieme al 118. La piccola, portata subito in ospedale, non è in pericolo di vita ma ha subito un forte shock.

È successo questa mattina intorno alle 9.30, nel parcheggio della metropolitana di Bisceglie, Linea 1. La donna, 38 anni, dopo aver parcheggiato, ha preso un treno per portare la piccola all'asilo e per andare poi al lavoro. Ma non si è resa conto di aver lasciato la bimba in auto.

"Non riesco a spiegarmelo, ero convinta di averla portata all'asilo" ha detto la donna ai poliziotti dicendo di aver avuto una sorta di buco nero

La piccola sarebbe rimasta chiusa per circa un'ora, rischiando un malore, o peggio, viste le temperature della giornata, particolarmente calda. A quell'ora, infatti, le temperature sfioravano già i trenta gradi.

Maria Azzarello