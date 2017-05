Milano, bus tampona camion: 25 feriti, molti sono studenti

OZZERO (MILANO), 5 MAGGIO - Venti studenti e quattro docenti sono rimasti feriti questa mattina, poco prima delle 11, a seguito di un incidente stradale verificatosi sulla strada statale Vigevanese, a Ozzero (Milano), in località Soria. Secondo quanto ricostruito, l'autobus su cui si viaggiavano studenti ed insegnanti avrebbe tamponato un camion. Ferito anche il conducente del mezzo pesante.

Quanto alla dinamica dell'impatto e alle possibili cause, sono tuttora in corso i dovuti accertamenti da parte della Polizia Locale e dei Carabinieri. Sul posto sono giunti i soccorsi sanitari del 118 con sette ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso partito da Como. Nessuno degli studenti, almeno secondo le informazioni riportate dai media locali, sarebbe rimasto ferito in modo grave.

Il bus trasportava 22 minorenni e sei adulti della superiore Fondazione Rocalli di Vigevano ed era diretto ai funerali della ragazza di 16 anni morta in stazione a Parona mentre tentava di scendere da un treno in movimento.

Luigi Cacciatori

Immagine da milano.corriere.it