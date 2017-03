Milano, cade intonaco da una palazzina: nessun ferito

MILANO, 01 MARZO - Momenti di paura a Milano per crollo del tetto di una palazzina, ubicata in via Asiago, zona Gorla, avvenuto intorno alle ore 17 di oggi. Il cedimento, è stato causato dal distacco dell'intonaco di un altro edificio vicino, che cadendo ha provocato la rottura del tetto di una officina sottostante.

I primi accertamenti hanno confermato che all’interno dell’officina, al momento del crollo, non erano presenti persone e non ci sarebbero feriti nemmeno tra i passanti. Attualmente i vigili del fuoco sono impegnati nella messa in sicurezza della zona circostante.

Sul luogo sono accorsi anche gli agenti della polizia locale ed i carabinieri della stazione Gorla, che dovranno stabilire la causa effettiva dell’accaduto e sincerarsi dell'agibilità dello stabile. In un primo momento era stata ipotizzata come causa del crollo una fuga di gas, notizia poi smentita dai rilievi effettuati dai vigili del fuoco.

immagine da: ilcrotonese.it

Caterina Apicella