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Milano, cane smarrito e richiesta di riscatto: denunciata coppia per tentata estorsione

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Milano, cane smarrito e richiesta di riscatto: denunciata coppia per tentata estorsione
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Milano — Una vicenda che intreccia il ritrovamento di un animale smarrito e un presunto tentativo di estorsione si è chiusa con due denunce. Protagonisti una ragazza di 26 anni e il fidanzato di 22 anni, di origine palestinese, accusati di aver chiesto 1.000 euro alla proprietaria di un pastore belga per restituirle il cane.

Il ritrovamento del pastore belga

Secondo la ricostruzione, l'animale si era allontanato dalla sua famiglia ed era stato ritrovato dai due giovani. Invece di riconsegnarlo, avrebbero contattato la donna chiedendo una somma di denaro come condizione per riaverlo. La proprietaria, insospettita e preoccupata per la sorte del cane, si è rivolta alle autorità.

L'intervento della polizia locale

Gli agenti della polizia locale hanno avviato gli accertamenti e sono riusciti a recuperare l'animale, restituendolo alla legittima proprietaria. Per i due giovani è scattata la denuncia per tentata estorsione. Le indagini proseguono per chiarire tutti i passaggi della vicenda e verificare eventuali responsabilità.

Un fenomeno da non sottovalutare

Episodi come questo richiamano l'attenzione su un fenomeno sempre più diffuso: il ritrovamento di animali smarriti trasformato in occasione di guadagno illecito. In casi simili, gli esperti consigliano di non cedere alle richieste e di contattare subito le forze dell'ordine, così da tutelare l'animale e far valere i propri diritti.


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Argomenti:
milano pastore belga cane smarrito tentata estorsione polizia locale denuncia riscatto animale recuperato

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