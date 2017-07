Milano, cerca di sottrarre neonata in ospedale: fermata dalla vigilanza

MILANO, 10 LUGLIO - Una donna originaria dell’Ecuador ha tentato di portare via una neonata dalla Clinica Mangiagalli, a Milano, ma è stata prontamente bloccata dal personale sanitario. È successo intorno alle 15 e, secondo quanto si apprende, la bimba, 10 giorni di vita, in quel momento era nella culla in camera con la madre che aspettava di essere dimessa.

La donna ha preso la piccola e si è diretta verso l’uscita, ma un'ostetrica l'ha inseguita e fermata, salvandola, insieme a un medico, dal tentativo di linciaggio da parte dei genitori di altri neonati prsenti in quel momento nella struttura.



La donna che ha tentato di portare via la bimba, a quanto si apprende da fonti ospedaliere, non avrebbe mai manifestato problemi psichiatrici. Sulle modalità esatte del tentativo di sottrazione ci sono ancora molti aspetti da chiarire. In quel momento c’era l’orario di visita dei parenti e molte puerpere si stavano preparando per lasciare la clinica con i loro bimbi.

Tra di queste anche la madre della neonata vittima del tentativo di rapimento. La donna sudamericana, sembra abbia detto alla madre della neonata che doveva portare la bimba a fare degli ultimi controlli prima delle dimissioni. La donna non si sarebbe insospettita nonostante la sua interlocutrice non indossasse il camice bianco. Successivamente sono intervenuti i carabinieri che hanno portato la donna, in forte stato confusionale, in caserma per l'interrogatorio. Sette anni fa aveva partorito un bimbo proprio nello stesso ospedale.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine ilgiorno.it)