Milano, colf trovata morta in casa: alcune ferite sul corpo

MILANO, 10 LUGLIO – È stato rinvenuto, nell’appartamento dove lavorava, ubicato in viale Coni Zugna a Milano, il cadavere di una colf di 35 anni. Sul corpo della donna sono stati rilevati i segni di almeno cinque ferite da arma da taglio.

La proprietaria di casa, una donna italiana di 44 anni, alle ore 22.15, di domenica 9 luglio, ha trovato la sua colf, supina, con un coltello da cucina sotto il corpo, in uno stanzino dell'appartamento. Secondo l’analisi effettuata dal medico legale, sul corpo della vittima, sull'addome, vi sono almeno cinque ferite da arma da taglio. Bisognerà attendere l’esito dell’esame autoptico per avere maggiori dettagli.

La donna, di origine romena, viveva da poco nella casa dove la proprietaria vive da sola. La proprietaria, ha subito allertato la polizia, i quali hanno constatato che la casa era pulita ed in ordine, non è stato portato via nulla e non sono emersi segni di effrazione. Al momento, gli inquirenti non hanno escluso alcuna ipotesi, nemmeno quella del suicidio, anche se non ci sono elementi per avvalorare quest’ultima tesi.

Immagine da: questure.poliziadistato.it

Caterina Apicella