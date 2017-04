Milano, commemorazione RSI senza insegne

MILANO, 23 APRILE – Nella mattinata di oggi, al Campo X del cimitero Maggiore di Milano è stata celebrata una cerimonia commemorativa per i caduti della Repubblica Sociale Italiana.

Lì, dove sono sepolti ex combattenti fascisti ed altri militanti uccisi dopo la fine della Seconda Guerra mondiale, si sono riuniti all’incirca cento tra membri di associazioni combattentistiche e militanti di Forza Nuova.

Non si sono verificati episodi di tensione con le Forze dell’Ordine, che peraltro avevano posto condizioni ben precise affinché la manifestazione potesse svolgersi: vietata la presenza di bandiere, neppure quella Italiana, così come non autorizzata l’esposizione di stendardi delle associazioni o dei reparti militari.

Molti tra i presenti si sono lamentati per la rigidità delle prescrizioni imposte dalla Polizia, parlando di “umiliazione per non poter commemorare i propri defunti con il rispetto militare che meritavano”. Quattro giovani, membri di associazioni di estrema destra, sono stati identificati per aver fatto il saluto romano.

Paolo Fernandes



Foto: milanotoday.it