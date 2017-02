Milano: condannati tre medici per la morte di una paziente

MILANO, 14 FEBBRAIO -Condanna con rito abbreviato a 2 anni ed 8 mesi di reclusione: questa la decisione del Tribunale di Milano nel processo a due chirurghi ed un anestesista, imputati per omicidio colposo.

I fatti riguardano la morte di Rosa Angela Lavorgna, un'infermiera di 46 anni deceduta a maggio 2015 a seguito di un'intervento di chirurgia estetica alle palpebre. Il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare risale al 13 gennaio passato. Solo oggi, tuttavia, se ne è avuta notizia.

L'operazione era una blefaroplastica, ossia una ricostruzione delle palpebre, intervento molto sicuro e con rischi di complicanze generalmente ridotti.

La causa del decesso sarebbe da individuare in un sovradosaggio di anestetico, utilizzato per sedare il paziente prima dell'operazione chirurgica, svoltasi in una clinica privata del milanese.

Paolo Fernandes