Milano, coppia aggredita da un sudamericano: fermato un venticinquenne

MILANO, 15 MARZO - Un giovane colombiano di venticinque anni è stato fermato a Milano dai carabinieri per la rapina e la violenza sessuale avvenuta lunedì sera in via Chopin, periferia della città. Il fermo è avvenuto nella notte, l’uomo è residente in città.

L’aggressione di lunedì sera aveva sconvolto l’intera Milano: la coppia di fidanzati era stata brutalmente attaccata – lui pestato selvaggiamente e lei abusata – mentre si trovava in macchina, in una zona isolata della città. L’aggressore, dopo aver derubato i due, era fuggito a bordo dell’automobile del ragazzo, una Fiat Punto, per poi abbandonarla poco dopo.

Gli inquirenti sono risaliti al sudamericano dopo aver ritrovato l’auto che aveva rubato per scappare e dopo aver visionato le registrazioni delle telecamere di sicurezza della zona. I rilievi effettuati all’interno della Fiat Punto hanno fornito ai carabinieri i primi elementi utili per risalire all’identità del giovane, operazione in cui sono state fondamentali anche le descrizioni fornite dalle vittime circa l’aggressore e il suo abbigliamento.

L’uomo che li ha assaliti li ha sorpresi in un momento di intimità, in fondo a via Chopin, zona Ripamonti. Nello stesso luogo, il 4 giugno 2005, un’altra coppia era stata aggredita da un gruppo di romeni, poi condannati a nove anni di carcere. I dettagli della vicenda saranno resi noti dai carabinieri del comando provinciale di via Moscova, che hanno indetto una conferenza stampa per le 19:00 di oggi.

Claudio Canzone

Fonte foto: consumatrici.it