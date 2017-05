Milano, dodicenne incastrata sotto un tram: piede amputato. Conducente in stato di shock

MILANO, 30 MAGGIO - Una ragazza di 12 anni ha riportato l'amputazione di un piede dopo essere finita sotto un tram. L'episodio si è verificato nella mattinata di oggi a Milano, nella zona tra via Duprè e via Mac Mahon.

Stando a quanto finora ricostruito, sembrerebbe che la minore stesse attraversando l'incrocio al di fuori delle strisce pedonali quando è rimasta incastrata con il piede sotto al mezzo di trasporto. Il tram, secondo le dichiarazioni di altri media, viaggiava ad una velocità ridotta. L'Atm in una nota ha precisato che il conducente sarebbe riuscito a frenare in soli tre/quattro metri. L'autista non sarebbe comunque riuscito ad evitare l'urto.

La giovane è attualmente ricoverata presso il presidio ospedaliero Niguarda, mentre il conducente del tram è stato condotto all'ospedale Sacco in stato di shock.

Nel comunicato dell'Atm la società precisa anche che in quel tratto "le strisce pedonali sono dotate del cosiddetto sistema di attraversamento 'a baionetta', creato apposta per rendere più sicuri i passaggi pedonali in corrispondenza di sedi tranviarie riservate".

Luigi Cacciatori

Immagine da ilgiorno.it