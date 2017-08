Giallo a Milano, donna trovata morta con gola tagliata

MILANO, 18 AGOSTO - Una donna di 73 anni è stata trovata morta con la gola tagliata nel bagno della sua abitazione.

Il corpo senza vita della donna è stato rinvenuto dalla figlia, 51enne, allarmata dall’assenza di notizie della madre, la quale non rispondeva al telefono da ore. La vittima viveva in via Belvedere a Rho, in provincia di Milano, da sola. All’arrivo della figlia la porta dell’abitazione era socchiusa, senza segni evidenti di effrazione e la casa era in ordine. La donna è stata trovata in una pozza di sangue con alcune ferite da armi da taglio. Un giallo sul quale indagano i militari dell’Arma dei Carabinieri i quali ipotizzano che possa trattarsi di omicidio.

Caterina Apicella