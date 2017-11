Milano, donna trovata morta in un parco pubblico: ipotesi omicidio

MILANO, 22 NOVEMBRE - Una donna è stata trovata morta questa mattina nel parco pubblico di Villa Litta, in zona Affori, zona nord di Milano. Il cadavere, dalle prime informazioni, presenterebbe un’importante ferita al collo, motivo per cui gli investigatori della polizia stanno in queste ore vagliando l’ipotesi dell’omicidio. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima era uscita come tutte le mattine per portare a spasso il cane.

Non è stata ancora resa nota l’identità della vittima, ma si tratterebbe di una donna anziana, sulla settantina, residente in zona con la figlia. Intorno alle 7:00 la donna è stata rinvenuta in fin di vita da alcuni passanti, che hanno prontamente chiamato i soccorsi. Nulla da fare però per i medici del 118 intervenuti sul posto: troppo gravi le ferite riportate. Oltre alla vistosa ferita al collo, sul corpo sarebbero stati riscontrati altri traumi compatibili con un’aggressione.

Claudio Canzone

Fonte foto: ilmessaggero.it