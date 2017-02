Milano e le palme nella nuova piazza Duomo: i cittadini si dividono

MILANO, 16 FEBBRAIO - A Milano arrivano le palme in Piazza Duomo ma il popolo è già diviso. Dai cittadini ai politici, non sono mancati i malumori (e l’ironia) dopo l’improvviso cambiamento all’interno della piazza principale del capoluogo milanese. Le palme hanno fatto apparizione nella giornata di ieri, a seguito del (futuro) avvento di Starbucks, sponsorizzatrice della 'rivoluzione'.

Starbucks si appresta infatti alla apertura italiana in piazza Cordusio (2018) e sponsorizza la risistemazione del boschetto con tanto di palme, banani e begonie. Il progetto è stato ideato dall’architetto Marco Bay, già protagonista di opere come il giardino per lo spazio museale dell’Hangar Bicocca e della Serenissima di via Turati. Secondo l’architetto tutto ciò si rivelerà vincente per la città di Milano, creando una scenografia in grado di offrire una ventata di freschezza ad una delle piazze più conosciute e apprezzate del Belpaese.

Il colosso americano è risultato vittorioso su un bando presentato dal Comune, cosa che ha permesso l’inizio dei lavori, tutt’altro che terminati. Nei prossimi giorni è infatti previsto il completamento dell’opera con arbusti e graminacee, assieme ad altre piante perenni. La durata dell’area è di tre anni.

Non si sbilancia sulla nuova conformazione di piazza Duomo il sindaco Giuseppe Sala, soddisfatto comunque della capacità della città di osare. Ma il popolo, come si ricordava in apertura, è diviso tra chi ha già salutato con positività le recenti modifiche e chi ne è invece deluso ed addirittura disgustato.

Anche la politica ha detto la sua, con la destra pronta ad inaugurare le polemiche, da Lega Nord a Fratelli d’Italia. Sarcastico il leader del Carroccio, Matteo Salvini: «Mancano solo le scimmie». Per De Corato (Fdi) si tratta di «africanizzazione di Milano». Tanta anche l’ironia social, che ha letteralmente scatenato tutti gli utenti e paragonato la città a Miami, alle Maldive oltre che a parti del Sud Italia.

foto da: ilgiorno.it

Cosimo Cataleta