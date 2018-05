Milano: evaso detenuto tunisino

MILANO 18 MAGGIO - Un detenuto tunisino di 43 anni, Ben Mohamed Ayari Borhane, è scappato dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano.

L'uomo, in stato di arresto, era stato condannato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga.

Stava scontando la pena nel carcere di Opera, dove sarebbe dovuto rimanere almeno fino al 2030. Secondo quanto riportato, il detenuto è stato trasferito al pronto soccorso per aver ingoiato una lametta da barba, ma giunto a destinazione, sarebbe scappato da una finestra basculante per poi far perdere le proprie tracce agli agenti di sorveglianza. Ora l’uomo è ricercato dalle forze dell’ordine di tutta la nazione.

Inoltre, Ben Mohamed Ayari Borhane, è stato classificato al “Livello 1” di pericolo di radicalizzazione. Si tratta di un grado basso, assegnato ai soggetti reclusi in carcere che pregano ed invitano a pregare gli altri detenuti.

