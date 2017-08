Milano, fuga di gas in albergo: evacuato

MILANO, 9 AGOSTO – L'hotel Marconi di via Fabio Filzi 5, nei pressi della stazione Centrale di Milano, è stato evacuato a causa di una fuga di monossido di carbonio, che sarebbe dovuta ai lavori di ristrutturazione negli ultimi due piani della struttura.



I lavori negli ultimi piani dell’edificio potrebbero aver provocato il malfunzionamento di un impianto di condizionamento, in particolare la rottura di un tubo avrebbe fatto entrare il gas in circolo nell'impianti di aerazione. Secondo le prime ricostruzioni, a far scattare l’allarme è stato il malore di una bambina francese di dieci anni, in vacanza a Milano con la famiglia: l'ambulanza arrivata sul posto ha stabilito che la causa del malore poteva essere l'intossicazione da monossido, così è scattato l'allarme. La ragazzina è stata portata all'ospedale Niguarda in codice giallo insieme ai genitori.



Una parte dei clienti dell'hotel - soprattutto turisti in vacanza - era già uscita dalla struttura: la direzione li sta contattando tutti per comunicare l'accaduto. Sul posto sono intervenute sei ambulanze, un'automedica, un'autoinfermieristica, un mezzo di coordinamento che stanno valutando tutte le oltre 140 persone presenti in hotel, tra ospiti e personale. Una ventina, spiega un comunicato dell'Areu, sono già state portate in ospedale in codice giallo. Il tratto di strada davanti all'albergo è stato chiuso.



Maria Azzarello