Milano Fuga monossido in palestra judo, 8 bambini in ospedale

MILANO, 06 FEBBRAIO - Otto bambini dai 5 ai 10 anni sono stati trasportati in ospedale per una lieve intossicazione da monossido di carbonio fuoriuscito dalla stufetta di una palestra di judo in via Sismondi 34, a Milano.

I bambini si stavano allenando quando, attorno alle 18, l'istruttore si è accorto dei loro malori, in particolare dei capogiri e della sonnolenza diffusa. Quattro sono stati portati al Fatebenefratelli, due alla clinica De Marchi e 2 al Niguarda.Le condizioni di tutti non sono preoccupanti. Altri bambini che erano presenti alla lezione non hanno avutobisogno di ricovero e sono stati portati a casa dai genitori. Anche l'istruttore e la segretaria hanno rifiutato iltrasportato. Secondo quanto accertato dai vigili del fuoco, la fuga sarebbe stata provocata da un malfunzionamento di una stufetta.