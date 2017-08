Milano, gravissimo un 62enne aggredito con un mattone

MILANO, 16 AGOSTO - Un uomo di 62 anni, Salvatore Milici, originario di Catania, è stato violentemente aggredito a Milano in mattinata, venendo colpito alle spalle da una mattonella di cemento. L’uomo sarebbe stato trasportato in ospedale già in gravi condizioni. Milici è ricoverato al Policlinico, e lotta attualmente tra la vita e la morte.

La brutale aggressione, avvenuta in via Chiesa Rossa all’angolo con via De Sanctis, sarebbe opera del vicino di casa dell’aggredito, un 26enne marocchino con problemi psichici. L’aggressore era infatti in cura psichiatrica da tempo e sotto psicofarmaci. I due erano vicini di casa, abitando nello stesso palazzo di via Palmieri, nel quartiere Stadera.

L’aggressore, dopo aver cercato di rintanarsi in casa per il gesto commesso, è stato poi fermato dai carabinieri, che lo hanno così catturato. Secondo i residenti, anche negli scorsi giorni l’aggressore avrebbe cercato di attaccare altre persone, in gran parte dei casi senza alcun motivo. In questo caso, il gesto potrebbe essere dovuto a rapporti di vicinato burrascosi.

foto da: ilgiorno.it

Cosimo Cataleta