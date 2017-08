Milano, in gravi condizioni il cardinale Dionigi Tettamanzi

MILANO, 4 AGOSTO - Il cardinale Dionigi Tettamanzi, arcivescovo emerito di Milano, è in gravissime condizioni dopo una lunga malattia.

Mario Delpini, l'arcivescovo e anche Scola hanno chiesto ai fedeli di pregare per lui. "Si sono particolarmente aggravate le condizioni di salute del cardinale Dionigi Tettamanzi, arcivescovo emerito di Milano, assistito presso Villa Sacro Cuore di Triuggio, in Brianza. Invitiamo tutta la comunità diocesana e coloro che lo stimano a pregare per lui in quest'ora di prova”, ha affermato Scola.

Dionigi Tettamanzi ha retto la diocesi ambrosiana dal 2002 al 2011 e da anni combatte contro una grave malattia che già quando era in carica lo aveva colpito. Questa lo ha costretto a sottoporsi a diversi interventi. Ora ha ottantatré anni.

Da alcune ore è sedato e l'alimentazione avviene artificialmente. Le sue condizioni sono state definite da un comunicato della Curia di Milano come critiche.

Chiara Fossati

immagine da merateonline.it