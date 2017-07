Milano, incendio in deposito rifiuti e nube nera: paura a Bruzzano

MILANO, 25 LUGLIO - L’odore acre del fumo soffoca, da ieri sera, tutta la periferia nord e l’hinterland di Milano. Un grosso incendio si è infatti sviluppato intorno alle 20.00 di ieri in un deposito di rifiuti industriali nella zona di Bruzzano, dando vita ad un'altissima colonna di fumo scuro, visibile in tutta la zona settentrionale del capoluogo lombardo. Secondo alcuni testimoni, si sarebbero uditi anche diversi scoppi del materiale presente all'interno del deposito.

Su Twitter intanto i residenti continuano a scambiarsi messaggi preoccupati: «A Milano non si respira». «Anche in Città Studi odore di bruciato». Una quindicina di squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte, ma ancora non è stato possibile spegnere le fiamme, scaturite all’interno del deposito in via Senigallia. Non ci sono feriti né intossicati, ma per precauzione gli abitanti di un vicino palazzo sono stati evacuati e così allontanati dalla densa nube nera. Sul posto anche il nucleo Nbcr (nucleare - biologico - chimico - radiologico) dei vigili del fuoco, il 118, la Protezione civile e la polizia locale.

“L'incendio è scoppiato in un impianto di gestione rifiuti autorizzato da Regione Lombardia con il parere contrario del Comune di Milano, motivato dalla vicinanza delle abitazioni e delle scuole, ma purtroppo l'ultima parola è della Regione. Ho sentito subito i tecnici del settore ambiente del Comune di Milano e martedì mattina faranno gli accertamenti. Sempre martedì convocherò un incontro urgente con le autorità competenti per vederci chiaro e per capire come poter evitare cose di questo tipo e soprattutto far rivalutare la possibilità che impianti di questo tipo siano autorizzati vicino alle abitazioni e alle scuole", ha scritto in una nota l'assessore comunale alla Mobilità e Ambiente Marco Granelli.

Il deposito andato a fuoco è gestito da «EcoNova», ditta specializzata nello smaltimento di rifiuti di plastica industriali. Già in passato il centro stoccaggio di Bruzzano era stato al centro di alcuni appelli da parte degli abitanti perché venisse spostato in un luogo più lontano rispetto alle case e ai servizi (è circondato da case, da un asilo nido e da alcune scuole materne ed elementari). Nel 2013 si era verificato un altro incendio nella stessa struttura e soltanto due settimane fa un altro rogo in un' analoga ditta di Senago, nell’hinterland. Sul posto, nella serata di ieri, si sono recati l’assessore all’Urbanistica Raffaele Todaro e il presidente del Municipio 9 Giuseppe Lardieri.

Claudio Canzone

Fonte foto: corriere.it