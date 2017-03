Milano, incendio in un appartamento vicino alla Stazione Centrale: nessun ferito

MILANO, 13 MARZO - Tanta paura tra i residenti di via Fara, vicino alla Stazione Centrale di Milano, dove un incendio è divampato questa mattina al terzo piano di uno stabile. Non ci sarebbe alcun ferito, ma restano da chiarire le cause che hanno determinato il rogo.

Gli abitanti del palazzo sono stati fatti uscire di casa per ragioni di sicurezza e per consentire ai Vigili di Fuoco, intervenuti con quattro squadre, di condurre le operazioni di spegnimento delle fiamme. Sul posto, oltre ai pompieri sono arrivati gli agenti della polizia locale che hanno interrotto la circolazione in parte della via, dove si era radunata una folta folla di curiosi.

Al momento, secondo quanto si apprende dai media locali, sarebbero tre gli appartamenti dichiarati inagibili dello stabile di quattro piani. Le fiamme, come affermano i Vigili presenti sul posto, hanno coinvolto una singola scala.

Luigi Cacciatori

Immagine da investireoggi.it