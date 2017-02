Milano, incendio in una scuola elementare: centinaia di bambini evacuati

MILANO, 8 FEBBRAIO - Tanta paura in mattinata nella scuola elementare Giovanni Pascoli di via Rasori, a Milano, dove un incendio è scoppiato in un vano sottoscala adibito a sgabuzzino. Le fiamme sarebbero divampate in seguito ad un corto circuito e si sono poi propagate in tutto il locale, causando la caduta di parte dell'intonaco del soffitto del locale e danni strutturali alle stesse scale.

Stando quanto riferito dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto, la fuoriuscita di fumo dal sottoscala ha allarmato il personale che ha fatto scattare l'allarme intorno alle nove.Sono più di 500 i bambini allontanati dalle aule. Un uomo di trentadue anni, un maestro, è rimasto lievemente intossicato mentre accompagnava gli alunni fuori dall’istituto ed è stato medicato sul posto dal personale del 188 insieme ad alcuni bambini.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine ilgiorno.it)