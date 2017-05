Milano, italo-tunisino ferisce a coltellate un militare e un poliziotto in stazione Centrale

MILANO, 19 MAGGIO - Ieri sera, alle venti circa, un poliziotto e un militare sono stati feriti a coltellate da un ragazzo di venti anni, di origini italo-tunisine, in stazione Centrale a Milano. Il giovane si sarebbe ribellato quando è stato fermato per un controllo. È stato quindi fermato, in quanto secondo gli inquirenti stava passando un periodo di radicalizzazione.

“Attaccava briga con chi passava. Teneva una mano nella tasca della felpa, come se nascondesse qualcosa”, hanno affermato gli altri poliziotti presenti al momento dell'aggressione.

I militari stavano eseguendo delle semplici operazioni di controllo, e immediatamente dopo aver chiesto i documenti di identità al giovane, Ismail Tommasso B.Y.H., ha tirato fuori il coltello sferrando subito i colpi verso gli agenti.

Dopo essere riusciti a fermare la sua ira gli agenti hanno scoperto che non portava con sé i documenti, e che si trattava di un personaggio noto alle forze dell'ordine. Il ragazzo, infatti, è già stato fermato più volte vicino alla stazione per spaccio di stupefacenti.

Anche gli agenti Antiterrorismo conoscono bene Ismail. Sembra infatti che nell'ultimo periodo abbia intrapreso un percorso di radicalizzazione.

Sul caso sta indagando la Digos.

Chiara Fossati

immagine da corriere.it