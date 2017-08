Milano, la richiama dopo averla stalkerata: secondo arresto in meno di una settimana

MILANO, 23 AGOSTO - Non si è arreso nemmeno dinanzi ad un arresto uno stalker 68enne di Milano, che ha continuato a perseguitare la donna di 39 anni vittima del suo comportamento. Scarcerato infatti dopo il fatto di stalking, l’uomo non ha esitato a richiamare la donna dicendole “sono fuori, ho vinto io”. L’uomo non accettava la fine della relazione con la donna, e perseguitava da giugno sia lei che la madre della vittima.

L’uomo si era poi presentato cinque giorni fa sotto la casa dell’ex compagna e della madre 63enne, minacciandole ed insultandole. Il tentativo di inveire contro le due donne è proseguito non rispettando i divieti che la pubblica autorità aveva imposto, invitando l’uomo a non avvicinarsi alla casa della ex compagna. E’ stato poi nuovamente arrestato, per la seconda volta in meno di una settimana, sorpreso mentre inseguiva la madre della sua ex.

foto da:milano.corriere.it

Cosimo Cataleta