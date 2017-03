Milano, ladro contromano sulla tangenziale: 8 feriti

MILANO, 8 MARZO - Protagonista del folle inseguimento che ha destabilizzato il traffico milanese, è un 29enne pluripregiudicato, Giuliano Abruzzese, fermato dalle forze dopo aver opposto strenua resistenza all’arresto, causando il blocco del traffico nella zona per almeno un’ora.



Il giovane era agli arresti domiciliari, e dopo essere evaso ha rapinato un’auto in via Amadeo, zona Città Studi, dandosi alla fuga. La centrale operativa della polizia ha rintracciato la vettura in zona Lambrate tramite il localizzatore satellitare, e immediatamente sul posto sono arrivate tre volanti mandate dall’Ufficio Prevenzione Generale. È iniziato un inseguimento a forte velocità, terminato con la l’accerchiamento di Abruzzese che sentendosi in trappola, anziché arrendersi, ha speronato le volanti della polizia ed è entrato contromano in tangenziale all’altezza di Cascina Gobba.

Il bilancio finale è di due agenti di polizia feriti in modo non grave e medicati in ospedale e sei contusi. L’inseguimento e l’incidente hanno mandato in tilt per alcune ore la circolazione sulla tangenziale Est, e la situazione è tornata alla normalità, dopo che i veicoli sono stati rimossi.

Maria Minichino

(fonte immagine depolzer.it)