Milano, l\'hotel extralusso della Galleria non paga l\'affitto al comune da un anno: 2,7 mln di debiti

MILANO, 3 FEBBRAIO- Andrebbero oltre i due milioni e settecento mila euro i debiti del Seven Stars, l’hotel extralusso (unico sette stelle al mondo) di proprietà del gruppo Alessandro Rosso, che si trova nella Galleria Vittorio Emanuele.



Gli affitti non sarebbero stati pagati al Comune da almeno tre trimestri, ma il gruppo avrebbe già concordato un piano di rientro dell’ingente somma.



Durante l’incontro della commissione Bilancio di Palazzo Marino dedicata al Demanio, Pietro Tarella, consigliere di Forza Italia, ha denunciato il mancato incasso, ipotizzando che, se l’hotel non avesse pagato per l’intero 2016, ci sarebbe un debito che potrebbe superare i tre milioni di euro.



Pierfrancesco Majorino, l’assessore al Welfare, ha scritto su Facebook: "Noi facciamo di tutto per far quadrare i conti e tenere fede agli impegni presi, in una fase delicatissima per la città e gli enti locali in generale, e poi scopri che c'è un Hotel a 7 stelle che non paga l'affitto al Comune da un anno. Sono convinto che faremo di tutto per recuperare quei soldi, anzi, so che sta già accadendo"

.

Ad intervenire per salvare la situazione, è intervenuta Laura Mari, la direttrice del settore Demanio del Comune: “Nel 2015 la morosità in Galleria ammontava a zero euro. E il Comune ha incassato da tutti i suoi affittuari circa 68mila euro al giorno" E giustifica: "Nel 2016 l'albergo ha avuto un momento di difficoltà. Adesso, però, sta recuperando: i pagamenti sono ricominciati da circa quaranta giorni, con incassi che si aggirano attorno ai 10mila euro al giorno per il Comune".



La Mari conclude: “Ci siamo accorti della situazione e abbiamo avviato delle interlocuzioni con loro e con gli altri inquilini morosi. A breve verranno mandati gli avvisi di pagamento e poi, come da regolamento approvato dal Consiglio comunale, i locatari potranno chiedere la rateizzazione del debito.”



A sostenere l’amministrazione anche l’assessore al Bilancio Roberto Tasca, che, rivolgendosi all’opposizione, ha ribattuto facendo riferimento alla questione della Locanda del Gatto Rosso e il Salotto: “Se voi sostenete politicamente che chiunque ritardi un pagamento debba essere oggetto di ingiunzione, sappiate che è un atteggiamento irresponsabile. Dovete essere coerenti: se chiedete la tutela del lavoro nel caso degli spazi messi a bando in Galleria, dovete farlo anche qui.”

(foto da TownHouse Hotels)

Eleonora Ranelli