Milano, litiga con tassista e gli stacca orecchio a morsi

MILANO, 28 NOVEMBRE - Momenti di panico questa mattina, poco dopo le 7, in via Lepetit a Milano: naso rotto e orecchio staccato a morsi per un tassista di 48 anni a seguito di una lite con un passeggero italiano di 29.

Sul posto, il 118 e alcune volanti della Polizia. Sono in corso i dovuti accertamenti sul caso da parte delle autorità preposte. Si indaga per capire la precisa dinamica dell’evento nonché i motivi in base ai quali l’alterco sia degenerato in aggressione.

Da quanto scrivono i media locali, il tassista è stato portato in codice giallo all'ospedale Niguarda, mentre il ventinovenne, che avrebbe riportato traumi minori, è stato trasportato in codice verde al Fatebenefratelli.

Luigi Cacciatori