Milano, maltrattamenti su minori: indagata maestra e dirigente

MILANO, 30 MARZO - Emergono nuovi particolari riguardo il caso di maltrattamenti sui minori avvenuto in una scuola dell'infanzia della zona Maciachini di Milano.

E.F., una maestra di cinquantuno anni, sarebbe stata immediatamente sospesa dal servizio per più di un anno dopo alcune denuncie partite da un'altra educatrice della struttura.

L'amministrazione comunale già dall'aprile del 2016 aveva preventivamente trasferito la maestra in una nuova unità educativa, richiedendo inoltre che la donna di sottoponesse ad una visita del medico di lavoro per sospetto abuso di alcol. L'educatrice, dichiarata successivamente idonea all'insegnamento sarebbe stata reintegrata con il compito di supplente in un nuovo asilo.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera e il Giorno, i colleghi avrebbero provato a smentire tutto l'accaduto alle forze dell'ordine, confermando inoltre che, contrariamente a quel che è emerso dalle intercettazioni telefoniche, non avrebbero mai visto dei comportamenti violenti all'interno della struttura.

Nella faccenda risulterebbe inoltre coinvolta anche la dirigente della scuola che avrebbe provato a insabbiare le prove riportate nell'inchiesta del pm Gianfranco Gallo. La donna dovrà rispondere di favoreggiamento, nell'attesa di giudizio risulterebbe essere stata trasferita in un'altra scuola dell'infanzia del capoluogo lombardo.

Alessia Terzo

Immagine da serviziaiminori.it