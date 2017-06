Milano, parte l\'iniziativa pattuglie miste con agenti cinesi

MILANO, 7 GIUGNO - Sta per partire il progetto che la partecipazione di agenti della Repubblica Popolare Cinese alle pattuglie delle forze dell’ordine italiane, in alcune città del Paese.

Saranno Milano, Firenze, Roma e Napoli le città interessate dal progetto, che durerà dal 5 al 24 giugno.

Nel capoluogo lombardo oggi sarà presentata l’iniziativa in prefettura, e nel pomeriggio prenderà servizio la prima squadra operativa: accanto agli uomini di Pechino saranno i Carabinieri del Comando provinciale a prendere parte alle ronde.

Il progetto è nato il seguito all’attività svolta da agenti della Polizia di Stato e dei Carabinieri a Pechino e Schangai nell’aprile scorso. L'idea è anche quella di far sentire maggiormente a proprio agio i turisti cinesi, e non è infatti escluso che l'iniziativa possa ripetersi in altri periodi di grande affluenza.

Parole di apprezzamento sono arrivate dall'ambasciatore cinese Li Ruiyu, il quale ha sottolineato come la "cooperazione per i pattugliamenti congiunti possa rispondere alla domanda dei tanti turisti e studenti cinesi e degli italiani in Cina. Inoltre può promuovere ulteriormente le relazioni tra i nostri Paesi".

Il numero di uomini di Pechino complessivamente coinvolti ammonterà a poche unità, e tutti gireranno disarmati. Nella capitale e a Firenze saranno affiancati dalla Polizia, a Napoli e Milano dai Carabinieri.

Paolo Fernandes

Foto: tpi.it