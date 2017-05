Milano, pullman di scolari perde una ruota. Veicolo distrutto ma non ci sono periti

BERNATE TICINO (MILANO), 18 MAGGIO - Un pullman che trasportava 25 persone, tra bambini e maestre, è andato distrutto dopo un incendio divampato in strada sulla A4. La scolaresca di Padova ha subito lo scoppio di una ruota, che non ha tuttavia causato feriti grazie all’azione tempestiva dell’autista.

L’autobus stava viaggiando verso Torino, dove i piccoli avrebbero dovuto visitare il Museo Egizio. Poi l’incidente, attorno alle 12, avvertito dall’autista per il fumo proveniente da una gomma. Ha deciso così di fermarsi in una piazzola di sosta, portando in salvo bambini e maestre. I passeggeri sono scesi nei pressi dell’area di servizio adiacente il comune di Bernate Ticino.

Nessuna conseguenza di rilievo dunque per i bambini, di età tra i 10 e i 12 anni, e per le stesse maestre. Dai primi accertamenti, si intuisce come il rogo sia stato causato da un problema ai freni, estendendosi verso la ruota poi esplosa. Subito è scattato l’intervento del 115, che ha inviato delle squadre di pompieri per evitare ulteriori disagi. Unico a finire in ospedale è stato proprio l’autista, un 37enne portato in codice verde per lieve intossicazione. Sull’episodio indaga la polizia autostradale di Torino. Anche la settimana scorsa infatti, in data 12 maggio, era accaduto un episodio simile: uno dei due autobus che trasportava una scolaresca milanese aveva riscontrato un guasto al motore, fortunatamente avvertito per tempo dall’autista. Anche in quella occasione i passeggeri erano diretti al Museo Egizio.

foto da: ilgazzettino.it

Cosimo Cataleta