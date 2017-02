Milano, quattordicenne precipita dalla terrazza del cinema: ora in gravi condizioni

MILANO, 25 FEBBRAIO- Un venerdì sera che si trasforma in una serata da incubo per una ragazzina di quattordici anni.



La vicenda è accaduta in un quartiere nascente di Milano, precisamente in un centro commerciale milanese, il Bicocca Village, dove si trova anche un cinema.



La ragazzina è precipitata dalla terrazza del multisala, da un’altezza di circa sei metri. Trasportata con urgenza al nosocomio di Niguarda per via delle condizioni gravissime, ora non sembra essere in pericolo di vita, nonostante abbia riportato delle gravi ferite.



Ad intervenire sul luogo dell’accaduto anche la polizia, che sta cercando di chiarire la dinamica.



Dalle prime informazioni recepite dal gruppo di amici della quattordicenne, sembrerebbe che la quattordicenne avesse fumato uno spinello, a cui gli inquirenti imputano un ruolo decisivo nella vicenda, ma non si sa ancora dire con precisione se sia precipitata a causa di un malore o per aver perso il controllo.



(foto da Secolo d'Italia)

Eleonora Ranelli