Milano, ragazza reagisce ad una rapina in macchina ma si ribalta

MILANO, 27 AGOSTO - Questa notte, nel piazzale del Cimitero Monumentale di Milano, due uomini in scooter hanno tentato di rapinare una ragazza in macchina. Lei ha reagito fuggendo, ma la sua auto si è ribaltata. Al momento si trova all’ospedale Niguarda in gravi condizioni.

I due uomini, dopo aver tentato di rapinarla, sono caduti dallo scooter e sono fuggiti. La vettura della giovane, noleggiata con il servizio car sharing di Milano, è finita sul marciapiede e si è ribaltata.

Uno dei due banditi è rimasto ferito ed è stato arrestato, mentre il secondo è riuscito a scappare a bordo dello scooter. La polizia è quindi all’opera per riuscire a trovarlo e arrestarlo.

Chiara Fossati

immagine da si24.it