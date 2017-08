Milano, rapisce modella inglese per un\'asta sessuale online: fermato il carceriere

MILANO, 5 AGOSTO - Una modella inglese di 20 anni è stata drogata e sequestrata per una settimana a Milano lo scorso luglio. Il rapimento, secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, avrebbe avuto un obiettivo preciso: mettere all'asta la ragazza su siti pornografici del deep web, per offrire prestazioni agli acquirenti che avessero offerto più denaro online. L'asta avrebbe avuto una base di circa 300.000 euro, calcolati in bitcoin. La ragazza sarebbe stata rilasciata il 17 luglio scorso e il suo carceriere, un uomo di nazionalità polacca residente in Gran Bretagna è stato fermato dalla polizia: il rapitore avrebbe confessato.

Sul caso indagano la Squadra mobile della Questura di Milano e la Procura Antimafia. La ragazza sarebbe stata attirata in un finto set cinematografico nei pressi della Stazione Centrale di Milano e poi drogata con della ketamina. Il 17 luglio proprio il rapitore avrebbe rilasciato la giovane, probabilmente dopo aver scoperto che la modella avesse un figlio: il che andrebbe contro le “regole” dell’organizzazione, stando alla confessione dell’uomo alla polizia.

Da chiarire adesso il movente del rapimento. Le piste battute dagli inquirenti sono principalmente due: quella di un semplice sequestro con contestuale truffa sul web a danno degli ipotetici acquirenti o quella che porta ad una vera e propria tratta di schiave online del sesso. Al momento l’indagine è per sequestro di persona a scopo d’estorsione.

Claudio Canzone

Fonte foto: gds.it