Milano, realizzava documenti falsi e permessi di soggiorno: arrestato cittadino marocchino

MILANO, 15 MARZO - È finito in manette un cittadino trentasettenne di origini marocchine, residente a Milano, in quanto avrebbe falsificato permessi di soggiorno, carte d'identità, tessere sanitarie, patenti di guida ed attestazioni consolari.

L'uomo è accusato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative. La presunta attività di contraffazione, stando a quanto appreso, veniva svolta in una casa popolare in via Albertinelli. Risulta possibile, inoltre, che l'accusato occupasse abusivamente l'alloggio all'interno del quale le forze dell'ordine avrebbero trovato una vera e propria stamperia.

Dall'attività investigativa condotta dagli agenti del commissariato Scalo Romana sarebbe emerso il coinvolgimento, nell'attività criminosa, di alcuni connazionali dell'uomo arrestato. A questi ultimi veniva affidato il compito di fornire i vari tipi di documenti falsi nelle zone comprese tra via Meda e via Montegani.

Luigi Cacciatori

Immagine da nsppolizia.it