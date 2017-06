Milano, rissa tra somali finisce con un ferito grave e tre arresti

MILANO, 7 GIUGNO 2017 - Ieri notte, una violenta rissa tra cittadini somali si è scatenata in piazzale Maciachini, alla periferia nord di Milano. La violenza è scatta attono alle ore 23:30 e non sono ancora note le cause del diverbio. In tre sono finiti in manette a seguito dell'intervento di una volante della Polizia.

Un giovane di 25 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda a causa delle profonde ferite riportate a seguito del ferimento con il coccio di una bottiglia. La condizione del rafazzo è grave e la prognosi è riservata. Testimoni dicono che abbia provato a rialzarsi ma che non ci sia riuscito. I fendenti lo hanno raggiunto alla testa, al petto, all'orecchio e alla schiena.

Una volante della Polizia è riuscita ad intervenire grazie alla segnalazione di un altro somalo, di 23 anni. Intercettato dagli agenti mentre camminava in stato di agitazione, a torso nudo e ricoperto di sangue, il giovane somalo ha cercato di scappare ma è stato fermato e portato fino alla volante. Accertato che aveva delle ferite superficiali, è stato portato al Fatebenefratelli in codice giallo.

Successivamente, gli agenti hanno trovato altri tre uomini che si stavano ancora scontrando. Uno di loro è riuscito a scappare. Gli altri due, tra cui il ferito grave e un ragazzo di 22 anni, sono stati invece bloccati. Il più giovane, che aveva precedenti per droga, era sporco di sangue ma non aveva ferite ed è stato arrestato subito. In stato di arresto anche il ferito grave, attualmente piantonato in ospedale.

Daniele Basili

immagine da questure.poliziadistato.it