Da Roma a Milano scontri e cortei di dissenso

ROMA, 24 FEBBRAIO - Manifestazioni in molte città italiane, da Roma a Milano e Palermo.

Un gruppo di persone ha tentato di forzare un cordone di polizia al limitare di largo La Foppa, Milano, per entrare in via Volta dando vita ad un corteo. Un tafferuglio durante il quale la polizia ha messo in atto una carica di alleggerimento avrebbe causato alcuni contusi.

Già in mattinata nel capoluogo lombardo si erano registrati i primi tafferugli in seguito alla protesta di una trentina di studenti contro il comizio di Simone Di Stefano, CasaPound. La polizia è intervenuta facendoli sgomberare e senza caricarli; la manifestazione non era autorizzata. Intanto il ministero dell'Interno lanciava l'appello ad "abbassare i toni" di una campagna elettorale invelenita: a Roma, Milano e Palermo il Viminale ha mobilitato migliaia di uomini per vigilare sulle manifestazioni.

A Roma, è giunto in Piazza del Popolo il corteo organizzato dall'Anpi contro razzismi e fascismi, che enuclea a sé, oltre a tanti cittadini, tutto il centrosinistra italiano aldilà della polemiche della campagna elettorale. Ad aprirlo uno striscione sorretto dai segretari della Cgil Susanna Camusso e della Uil Carmelo Barbagallo.

A Palermo invece, due cortei si sono svolti nel pomeriggio in centro. Da un lato la marcia antifascista, dall'altro alle 18.30 il comizio di Forza Nuova con la presenza del leader nazionale Roberto Fiore. Il governatore siciliano Nello Musumeci si è detto "seriamente preoccupato per il clima di violenza verbale e purtroppo anche fisica che rischia di riportare Palermo e tutta la Sicilia nelle difficoltà che abbiamo vissuto negli della Prima Repubblica".

Luna Isabella

(foto da ilfarosulmondo.it)