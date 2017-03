Milano, si incendia una baracca. Morta una donna e ferito un uomo

MILANO, 8 MARZO - Nella notte è scoppiato un incendio in una baracca in via dell'Assunta e via Broni, a Milano. Una donna è morta carbonizzata all'interno della stessa un uomo è stato ricoverato all'ospedale Niguarda a causa delle ustioni riportate sul 30% del corpo.

L'incendio sarebbe divampato intorno alle 23.30 e quando le fiamme sono state spente i Vigili del Fuoco hanno estratto il corpo carbonizzato della donna, di cui ancora non si conosce l'identità.

Le condizioni dell'uomo, invece, sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Anche la sua identità è tutt'ora da identificare.

Le cause dell'incendio non sono state rese note.

Chiara Fossati

immagine da www.newsgo.it