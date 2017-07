Milano, si sarebbe suicidata la colf trovata morta in casa

MILANO, 20 LUGLIO - Non ci sarebbero dubbi secondo l’autopsia: si sarebbe suicidata la colf trovata morta a Milano, qualche giorno fa, nei pressi di viale Coni Zugna. Mariana Odica, romena di 35 anni, si sarebbe dunque tolta la vita con un coltello, stando anche alla dichiarazioni post-autopsia del pm Eugenio Fusco: «Un caso assolutamente lineare. La soluzione è quella inizialmente ipotizzata, al di là del ragionevole dubbio».

Le coltellate sono dunque risultate auto inflitte: dalle telecamere non risulterebbe inoltre la presenza di alcun intruso. La donna, era stata trovata qualche giorno fa in una pozza di sangue, nell’appartamento presso cui aveva cominciato a lavorare, in viale Coni Zugna 65. L’indagine è stata condotta dalla squadra mobile guidata da Lorenzo Bucossi.

E’ stata esclusa anche l’altra ipotesi alternativa all’omicidio, ovvero quello di una rapina finita male. La casa è infatti stata ritrovata intatta, mentre non era stato toccato alcun conguaglio economico, come i 450 euro lasciati sul tavolo dalla proprietaria e datrice di lavoro della donna 35enne. Il corpo sarebbe rimasto nell’esatto punto in cui la donna si sarebbe inflitta le coltellate. In attesa della morte, senza compiere ulteriori reazioni rispetto al tragico gesto.

foto da:milano.corriere.it

Cosimo Cataleta