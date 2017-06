Milano: stasera il Radio Italia Live. Accesso limitato e massima attenzione alla sicurezza

MILANO, 18 GIUGNO- Poche ore al Radio Italia Live, il concerto-evento organizzato dalla nota emittente radiofonica e dal comune di Milano in Piazza Duomo. Come è prassi in occasione delle grandi manifestazioni musicali, molti ragazzi si sono recati in piazza già da stamattina per conquistare la posizione migliore. Quest'anno, tuttavia, la posta in gioco non è solo la prima fila, bensì la presenza stessa al concerto: le autorità locali, infatti, hanno disposto che l'evento sarà accessibile solo a 23500 persone. Una volta raggiunta la capienza massima stabilita, gli addetti alla sicurezza si occuperanno di allontanare il pubblico in eccesso.

La grande preoccupazione per la sicurezza, alimentata dai recenti fatti di Manchester e Torino, si manifesta inoltre nella decisione di non montare maxischermi nelle piazze e nelle vie adiacenti, al fine di evitare eccessivi assembramenti di persone.

Per facilitare l'afflusso degli spettatori, la piazza è stata divisa in due aree: una vicina al palco, per entrare nella quale è stato consigliato l’arrivo entro mezzogiorno, ed una più distante (con ingresso consigliato dalle 16). L'accesso sarà consentito solo dopo il superamento di un controllo tramite metal detector ed è inoltre vietato portare con sé bottiglie di vetro, bottiglie di plastica con il tappo, ma anche tende, sacchi a pelo e selfie stick.

Nonostante le restrizioni ed il clima non del tutto rilassato, gli organizzatori vogliono che sia la musica a far da padrona: per questo, il direttore di Radio Italia, Mario Volanti, ha lanciato un appello al pubblico affinché indossi una maglietta bianca, all’insegna dell’hashtag #lamusicaèpiùforte.

Per quanto riguarda il cast, a condurre l'evento vi saranno Luca e Paolo; Serena Rossi si occuperà del backstage e la speaker Manola Moslehi stazionerà in mezzo al pubblico. Numerosi gli artisti che calcheranno il palco, accompagnati dall’Orchestra Filarmonica Italiana diretta dal Maestro Bruno Santori: Alessandra Amoroso, Benji e Fede, Andrea Bocelli, Emma, Francesco Gabbani, Giorgia, J-Ax e Fedez, Fiorella Mannoia, Nek, Samuel, Umberto Tozzi & Anastacia, Elodie e Lele.

Da ricordare inoltre che la festa non si fermerà nel capoluogo lombardo: il 30 giugno lo show farà tappa al Foro Italico di Palermo.

Entrambi i concerti saranno trasmessi in diretta su Real Time (canale 31 del DTT) e su NOVE e, in contemporanea, su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming audio/video su radioitalia.it e sui social, grazie alle app gratuite “iRadioItalia” per smartphone e tablet. Il primo appuntamento è dunque fissato per oggi, 18 giugno, a partire dalle 19.45.

Marta Pietrosanti

foto:radioitalia.it