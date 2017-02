Milano, straniero interviene per difendere donna aggredita dal compagno, lui lo investe col suv

MILANO, 20 FEBBRAIO - Un uomo di origine libica di 33 anni, intervenuto insieme a un marocchino per difendere una donna dall’aggressione del compagno violento, è stato investito da quest’ultimo in piazza Duca d’Aosta a Milano nella notte tra domenica e lunedì. L’investitore, un italiano di 39 anni, visibilmente ubriaco, è stato arrestato per lesioni gravi che potrebbero diventare tentato omicidio.

I due migranti sono riusciti ad allontanare il 39enne ma quest’ultimo è salito sulla sua Jeep Renegade rossa e ha investito volontariamente lo straniero provocandogli una frattura esposta a tibia e perone, una frattura alla caviglia, la lussazione della spalla e un trauma toracico. I medici del Policlinico parlano di lesioni guaribili in 40 giorni.

[foto: today.it]

Antonella Sica