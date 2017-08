Milano, tampona e uccide un uomo mentre guida ubriaco e al telefono: arrestato

MILANO, 12 AGOSTO - Guidava ubriaco e si è distratto per guardare il cellulare. Così un uomo ha tamponato e ucciso, al volante di un van, un avvocato di 31 anni nel quartiere Vigentino, a Milano. L'automobilista, un peruviano di 34 anni, è finito a velocità sostenuta sulla Mini Cooper d'epoca su cui viaggiava la vittima, ferma al semaforo rosso. Per l'uomo è stato convalidato l'arresto in carcere con l'accusa di omicidio stradale aggravato.

L'automobilista peruviano ha già un precedente per guida in stato d'ebbrezza con conseguente ritiro della patente. Il professionista, Luca Andrea Latella, laurea in Bocconi, legale all'Eni, è morto per le gravi ferite riportate nell'urto. Il peruviano, risultato positivo all'alcol test (1.5 il tasso rilevato, ndr) è stato prima portato all'ospedale Niguarda per essere medicato, poi al carcere di San Vittore.

