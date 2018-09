Milano, Teatro alla Scala: Prova aperta straordinaria della Filarmonica della Scala

MILANO 20 SETTEMBRE - Milano, Teatro alla Scala 22 settembre 2018, ore 20. Prova Aperta straordinaria della Filarmonica della Scala sostegno del progetto ‘Core 4 Diabete’ di Lions Club International.

Dirige l’orchestra il Maestro John Axelrod, ospite il gruppo vocale The Swingles

Sostiene il progetto “Core 4 Diabete” con cui Lions Clubs International realizza attività sanitarie gratuite di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito di tipo 2, la Prova Aperta straordinaria che si terrà sabato 22 settembre alle ore 20 al Teatro alla Scala.



Protagonisti della serata saranno la Filarmonica della Scala guidata dal Maestro John Axelrod e la formazione vocale inglese di fama internazionale The Swingles, specializzata nell’interpretazione a cappella di brani di vari generi musicali.

Questa Prova Aperta straordinaria, oltre a offrire al pubblico la possibilità di assistere a prezzi contenuti e in anteprima alla messa a punto di un grande concerto, è l’occasione per sostenere attraverso la musica “Core 4 Diabete”, l’importante progetto di Lions Clubs International, l’organizzazione di club di assistenza più grande del mondo, che mira a ridurre l’impatto del diabete come problema di salute pubblica in Italia. Secondo i più recenti dati Istat nel nostro Paese sono oltre 3milioni e 200mila le persone affette da questa malattia, un numero aumentato negli ultimi 12 anni di quasi la metà a cui si aggiungono circa 100mila nuovi casi l’anno. Dati probabilmente sottostimati poiché ci sarebbe almeno un altro milione di persone inconsapevoli che, pur non presentandone i sintomi, soddisfa i criteri di diagnosi di diabete.



Con il programma “Core 4 Diabete” i Lions si propongono di aiutare le persone a riconoscere questa grave malattia e a prevenirne l’insorgenza tramite l’adozione di corretti stili di vita, intesi come abitudini alimentari e attività motorie appropriate. Il programma assegna sussidi pluriennali a sostegno dell'ampliamento dei programmi di sensibilizzazione, prevenzione e trattamento del diabete come la distribuzione di stick glicemici con risposta immediata, questionari per il calcolo del fattore di rischio di contrarre la malattia e incontri e dibattiti sul tema.

Sotto la direzione del Maestro americano Axelrod, al suo debutto con la Filarmonica, il programma della serata prevede il Divertimento per orchestra e le Danze da West Side Story di Leonard Bernstein. In scaletta anche Quattro versioni originali della “Ritirata Notturna di Madrid” e la Sinfonia di Luciano Berio, quest’ultima eseguita insieme a The Swingles. Titolare di cinque Grammy Awards e interprete di numerose colonne sonore di film e serie televisive, tra cui Sex and the City, Milk, Grey’s Anatomy e Glee, l’originale ensemble formato da due soprani, due contralti, due tenori, due bassi, è noto al pubblico italiano soprattutto per la versione dell’Aria sulla quarta corda di Bach divenuta la sigla della trasmissione televisiva Quark.

Informazioni e prevendita telefonica allo 02 465.467.467 (da lunedì a venerdì - ore 10/13 e 14/17).



Biglietti da 5 a 50 euro - esclusi i diritti di prevendita.

Altre prevendite: geticket.it e vivaticket.it



John Axelrod

Nasce nel 1966 a Houston e a sedici anni segue Leonard Bernstein durante la produzione della sua ultima opera, A Quiet Place. Dopo il diploma con lode alla St. John's School, si laurea in Musica alla Harvard University e studia direzione d’orchestra con Ilya Musin al Conservatorio Statale di San Pietroburgo. Nel 1996 fonda l’Orchestra X e tre anni più tardi diventa assistente di Christoph Eschenbach. Direttore Principale della Luzerner Sinfonieorchester dal 2004 e Direttore Musicale dell’Orchestre National des Pays de la Loire dal 2009, nel 2011 è chiamato, prima come Direttore Principale e poi come Direttore Principale Ospite, all’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano; dal 2014 è Direttore Principale e Direttore Artistico della Real Orquesta Sinfónica de Seville.

The Swingles

Nata in Francia nel 1962 la formazione, che oggi ha base a Londra, per oltre mezzo secolo ha ampliato i confini della musica vocale. Specializzati nell'interpretazione a cappella di brani di vari generi musicali, The Swingles spaziano dal repertorio classico a più recenti riarrangiamenti di brani jazz, folk e pop. In questi anni di attività hanno organizzato oltre tremila concerti in tutto il mondo e prodotto oltre 50 album. I loro brani più noti al pubblico italiano sono le interpretazioni della Badinerie e dell'Aria sulla quarta corda di Johann Sebastian Bach scelti per la sigla dei programmi televisivi Quark e Superquark. Brani dei The Swingles sono presenti in numerose serie TV come Sex and the City, Milk, Grey’s Anatomy e Glee.

Hanno vinto 5 Grammy awards e tengono regolari tourneè in America, Europa e Asia.

Realizzano ogni anno a Londra un festival della musica a cappella a Kings Palace che ospita i migliori artisti vocali del mondo. Il gruppo ha cambiato spesso il proprio organico e dal 2011 si esibisce come settetto vocale.

Associazione Lions Clubs International

Nasce a Chicago il 7 giugno 1917, per volere di Melvin Jones, uomo d'affari che propose ai soci del business club a cui apparteneva di guardare oltre i problemi legati al lavoro e dedicarsi al miglioramento della comunità e del mondo. Tre anni dopo, con la fondazione del primo club in Canada, l’associazione diventa un’organizzazione internazionale. Nel 1925 i Lions, esortati dalla scrittrice sordo-muta Helen Keller, iniziano ad aiutare i non vedenti e gli ipovedenti, facendo della lotta alla cecità la loro principale battaglia. Nel 1957 viene creato il Programma Leo per dare ai giovani un’opportunità di sviluppo personale attraverso il volontariato. Con il lancio nel 1990 del progetto SightFirst i Lions restituiscono la vista e prevengono la cecità su scala globale grazie a una raccolta che supera i 346 milioni di dollari. I Lions sono oggi presenti in oltre 208 Paesi e aree geografiche per aiutare bambini con problemi di cecità, anziani che hanno fame, persone in difficoltà. Si dedicano inoltre al volontariato nell’ambito di diverse cause come la protezione dell’ambiente, la lotta alla fame e l’assistenza ad anziani e disabili.