Milano, violenza al Parco Nord su un\'ottantenne in pieno giorno

MILANO, 31 AGOSTO - Ieri mattina una donna di circa ottanta anni è stata violentata vicino al Parco Nord di Milano. La signora è stata soccorsa dal 118 ed è stata trasportata all’ospedale Niguarda, per poi essere trasportata alla clinica Mangiagalli.

La donna è stata trasferita dal Niguarda al Mangiagalli perché al pronto soccorso i medici si sono resi conto che sul corpo dell’ottantenne erano presenti segni di violenza. Così, per poterle permettere di avere l’assistenza psicologica necessaria in questi casi, è stata portata nell’ospedale più idoneo.

La vittima della violenza sarebbe una pensionata di nazionalità italiana, che secondo le prime ricostruzioni si trovava nella zona dove è stata violentata per fare la spesa o per una semplice passeggiata. Ad accorgersi che non si trattasse di un semplice scippo sono stati proprio i soccorritori.

La donna è stata quindi trasportata in ospedale in completo stato si shock. Nonostante questo è riuscita a dare qualche informazione riguardo al suo aggressore. Le indagini dei carabinieri sono partite proprio grazie alle sue indicazioni.

Chiara Fossati

immagine da ilgiorno.it