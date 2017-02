Militari aggrediti al Louvre, premier Cazeneuve: "Attacco terroristico"

PARIGI, 3 FEBBRAIO - Quanto accaduto questa mattina a Parigi è "apparentemente un attacco di carattere terroristico". Ad affermarlo il premier francese, Bernard Cazeneuve.

Da quanto si apprende da Le Figaro, sono quattro i militari aggrediti da un uomo armato alle ore 9.50 di oggi nei pressi del Carrousel du Louvre, nel corridoio delle boutique. I militari - prosegue la testata - hanno risposto sparando cinque volte, ma prima hanno cercato di respingere e fermare l'aggressore con tecniche di "corpo a corpo", ma poi visto l'esito negativo hanno aperto il fuoco.

L'attentatore, armato di un machete e un coltello, è stato colpito allo stomaco da almeno una delle cinque pallottole sparate dai militari dopo che l'uomo li ha minacciati, aggrediti e urlato: "Allah Akbar". Secondo il prefetto di Parigi, Michel Cadot, l'autore dell'aggressione ha riportato ferite "gravi" ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico in ospedale, dove sono state attuate le idonee misure di sicurezza; tutti gli accessi al nosocomio sono presidiati dalle forze dell'ordine.

Dalle ulteriori dichiarazioni di Michel Cadot, sembrerebbe che nei due zaini dell'aggressore, non sia stato trovato nulla, nessun esplosivo e nessuna ulteriore arma. A seguito dell'accaduto, l'intero quartiere è stato transennato, il museo chiuso così come il vicino Palais Royal e sospesa la linea della metropolitana.

Ancora non si conoscono l'identità e il paese di provenienza dell'aggressore ma, nel mentre, le autorità rendono noto che un secondo individuo con un comportamento sospetto è stato arrestato. Da quanto riportano i media d'oltralpe, però, per ora non sembra esserci un legame tra la persona fermata e l'attacco terroristico.

Luigi Cacciatori

Immagine da linkiesta.it