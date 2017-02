Minacce di violenza sessuale all\'atleta paralimpica Bebe Vio su Facebook, la denuncia del Codacons

ROMA, 21 FEBBRAIO - Il Codacons attraverso una nota riferisce di aver denunciato il social network Facebook all'Autorità giudiziaria per la presenza di una pagina, ora rimossa, che avrebbe incitato ad usare violenza sessuale alla campionessa paralimpica di scherma Bebe Vio.

La denuncia è partita a seguito delle ripetute segnalazioni inviate da parte degli utenti di Fb agli amministratori.

«Tale pagina - scrive il Codacons nell’esposto - inneggia pratiche violente e sessuali nei riguardi della ragazza, disabile, facendo leva sul suo stesso handicap, non rispetta affatto gli standard del sito dal momento che attraverso di essa vengono inevitabilmente veicolati i seguenti messaggi: incitamento all’odio, al razzismo, alla discriminazione per una disabilità, alla violenza, che costituiscono tutti elementi presenti nella policy di Facebook e dallo stesso vietati. Per tali ragioni non si comprende il mancato intervento immediato di rimozione da parte dei responsabili».

Il Codacons ha chiesto alle Procure della Repubblica di Roma e Venezia, alla polizia postale e all'Autorità per le comunicazioni, di «utilizzare ogni strumento investigativo consentito dalla legge e dal rito allo scopo di predisporre tutti i controlli necessari per accertare e verificare se i fatti esposti possano integrare fattispecie di illecito civile, amministrativo e penale, nella forma tentata e consumata, nonché individuare tutti i soggetti da ritenersi responsabili e di conseguenza adottare i dovuti ed eventuali provvedimenti sanzionatori».

[foto: larena.it]

Antonella Sica