Minacce e intimidazioni al sindaco di Grottaglie Ciro Dâ€™AlÃ² e allâ€™assessore Maria Grazia Chianura

TARANTO, 30 AGOSTO - Il Segretario del Partito Democratico di Grottaglie, Francesco Montedoro, per conto di tutto il partito che rappresenta esprime vicinanza e solidarietà al Sindaco Ciro D’Alò e all’Assessore Maria Grazia Chianura per le minacce e le intimidazioni ricevute nei giorni scorsi nello svolgimento della loro attività amministrativa, in particolare sul tema del servizio di igiene urbana.

“Come Partito Democratico abbiamo più volte criticato la scelta dell’Amministrazione di Grottaglie di privatizzare il servizio di igiene urbana e soprattutto le modalità con cui questo sta avvenendo, ma non possiamo rimanere in silenzio e non condannare fermamente quello che è accaduto. Sappiamo quanto sia difficile amministrare una città, lo abbiamo fatto per tanti anni, ma ritengo che tutto deve svolgersi nel rispetto delle istituzioni, dei ruoli che ciascuno ricopre e soprattutto delle persone, nei limiti di un confronto civile e democratico”.

Grottaglie, 30 agosto 2018 - Francesco Montedoro

Comunicato stampa