Minacce Isis dietro al divieto Usa e Gb di tablet e pc su aerei

ROMA, 22 MARZO- Il bando americano a pc e tablet sui voli diretti negli Usa e provenienti da dieci aeroporti di otto paesi a maggioranza musulmana sarebbe dovuto a minacce dell'Isis. Lo riferisce l'emittente statunitense Abc citando fonti del governo americano, secondo le quali le informazioni raccolte dall'intelligence in merito alla presenza di esplosivi all'interno delle apparecchiature elettroniche sarebbero "motivate" e "credibilI".

Alle compagnie aeree ed ai paesi interessati sono state date 96 ore di tempo, a partire dalle 8.00 di martedì 21 marzo, per adeguarsi alle direttive.

Il divieto statunitense è stato prontamente imitato dalla Gran Bretagna: il ministero dei Trasporti britannico ha annunciato che cellulari, computer portatili e tablet più grandi di 16 cm x 9,3 x1,5, non potranno avere accesso alle cabine dei voli per il Regno Unito in partenza da Turchia, Libano, Giordania, Egitto, Tunisia ed Arabia Saudita. Anche il Canada ha annunciato la possibilità di introdurre le medesime restrizioni.

foto: lastampa.it

Marta Pietrosanti