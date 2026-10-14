Minicar a Monteverde, aggressioni per noia: due minorenni denunciati

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Monteverde è un quartiere di Roma che negli ultimi giorni è stato teatro di una serie di aggressioni ai danni di passanti, perpetrate da due minorenni a bordo di una minicar. I due giovani, uno di 16 anni e l'altro di 17, sono stati denunciati dalle forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruito, i due si sarebbero divertiti a seminare il panico tra i pedoni, spinti, a loro dire, dalla noia e dal desiderio di 'giocare'.

«L'abbiamo fatto per gioco, ci annoiavamo. Ci siamo fermati solo quando abbiamo saputo dell'attore ferito. Ci dispiace». Con queste parole i due ragazzi hanno spiegato il loro comportamento, che ha causato ferite a diverse persone, tra cui un attore. La notizia ha suscitato scalpore e preoccupazione nella comunità locale.

Chi sono i due minorenni

Il conducente del veicolo è un 16enne, figlio di un carabiniere. Frequenta una scuola superiore con indirizzo umanistico a Monteverde. Il suo amico, 17enne, studente in un liceo a Testaccio, ha precedenti di polizia. Le famiglie di entrambi sono state collaborative con gli investigatori, come riportato dagli inquirenti.

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Le indagini e le conseguenze

Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica degli episodi e le responsabilità individuali. I due minorenni dovranno rispondere delle loro azioni davanti alla giustizia minorile. Nel frattempo, la comunità di Monteverde si interroga su come prevenire simili episodi e garantire la sicurezza dei pedoni.

La reazione delle famiglie e della comunità

Le famiglie dei due ragazzi hanno espresso rammarico e si sono dette pronte a collaborare. La comunità locale, scossa dall'accaduto, chiede maggiore controllo e educazione civica per i giovani. Questo episodio riporta l'attenzione sul fenomeno delle 'bravate' giovanili che possono degenerare in atti di violenza.

In conclusione, l'episodio di Monteverde evidenzia ancora una volta la necessità di un impegno collettivo per prevenire comportamenti devianti tra i giovani, promuovendo valori di rispetto e responsabilità.