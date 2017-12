Ministero della Difesa russo: "Abbiamo sconfitto l'Isis in Siria. Missione compiuta"

MOSCA, 7 DICEMBRE - Il Ministero della Difesa di Mosca ha reso noto che in Siria non vi sarebbero più “luoghi abitati” sotto il controllo del sedicente Stato Islamico.

La notizia è stata divulgata quest’oggi dall’agenzia di stampa russa Interfax, che ha riportato la dichiarazione del responsabile delle operazioni principali dello Stato Maggiore russo Sergei Rudskoi: “La missione affidata alle forze armate russe, ovvero sgominare le unità terroristiche dell'Isis, è stata compiuta".

Già nella giornata di ieri, il capo di Stato maggiore russo Valeri Gherasimov aveva affermato che l’Isis in Siria è stato sconfitto, precisando: “Tutti i jihadisti dell'Isis in territorio siriano sono stati annientati e il territorio è stato liberato. Oggi non c'è nessuna parte della Siria controllata dall'Isis".

Luigi Cacciatori

Immagine da bbc.com